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СНГ 15.01.2019 20:03

Москва не вмешивается во внутренние дела Греции - МИД РФ

Россия никак не вмешивается во внутренние дела Греции, но свою точку зрения продолжит высказывать, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Мы никак не вмешиваемся во внутренние дела Греции, но в тех вопросах, которые входят в компетенцию СБ ООН, Россия будет высказывать свою точку зрения", - сказал он журналистам во вторник в Москве.

Так замминистра ответил на просьбу прокомментировать заявление греческого МИД по поводу комментария МИД РФ в связи с принятием Собранием Республики Македонии поправок в конституцию. По мнению Афин, это является вмешательством во внутренние дела страны, а также не совместимо с уровнем отношений дружбы двух стран и игнорирует демократические институты в Греции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ГРЕЦИЯ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]