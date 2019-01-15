Москва не вмешивается во внутренние дела Греции - МИД РФ

Россия никак не вмешивается во внутренние дела Греции, но свою точку зрения продолжит высказывать, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Мы никак не вмешиваемся во внутренние дела Греции, но в тех вопросах, которые входят в компетенцию СБ ООН, Россия будет высказывать свою точку зрения", - сказал он журналистам во вторник в Москве.
Так замминистра ответил на просьбу прокомментировать заявление греческого МИД по поводу комментария МИД РФ в связи с принятием Собранием Республики Македонии поправок в конституцию. По мнению Афин, это является вмешательством во внутренние дела страны, а также не совместимо с уровнем отношений дружбы двух стран и игнорирует демократические институты в Греции.
В Азербайджане будет создана новая система библиотек
Президент Алиев встретился в Баку с Саркози
США сохранили прогноз цены нефти Brent на 2019г - $61/баррель, в 2020г ждут роста до $65/баррель
Торговый дом Азербайджана открылся в Дубае
SOCAR эвакуировала свыше 1,7 тыс. нефтяников из-за ухудшения погодных условий на море
Услуги Минюста и Минобразования интегрированы в Портал правительственных платежей
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Компания Bakcell ответила на 100% обращений абонентов в социальных сетях
ВТБ (Азербайджан) поможет приобрести новые квартиры MİDA
В РИКЦ прошел открытый урок, посвященный Федору Достоевскому
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»