Порошенко озвучил предвыборный лозунг - сделать Украину энергонезависимой

В ближайшие пять лет Украина должна стать энергонезависимой и перейти на потребление газа исключительно собственной добычи, заявляет президент Петр Порошенко.
"Моя цель на следующие 5 лет - Украину сделать энергонезависимой. Мы должны свои нужды удовлетворять своим газом", - сказал П.Порошенко на встрече с представителями бизнеса и общественности Киверцевского района Волынской области во вторник.
Глава государства также подчеркнул, что следует прекратить практику, "когда кто-то крадет газ, а потом списывает это на государственный долг".
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