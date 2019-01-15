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СНГ 15.01.2019 17:44

Порошенко озвучил предвыборный лозунг - сделать Украину энергонезависимой

В ближайшие пять лет Украина должна стать энергонезависимой и перейти на потребление газа исключительно собственной добычи, заявляет президент Петр Порошенко.

"Моя цель на следующие 5 лет - Украину сделать энергонезависимой. Мы должны свои нужды удовлетворять своим газом", - сказал П.Порошенко на встрече с представителями бизнеса и общественности Киверцевского района Волынской области во вторник.

Глава государства также подчеркнул, что следует прекратить практику, "когда кто-то крадет газ, а потом списывает это на государственный долг".

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]