Взрыв произошел на территории гостиничного комплекса в Найроби

Взрыв прогремел на территории гостиничного комплекса в столице Кении, передает во вторник агентство Associated Press.
Поступают также данные о стрельбе. Сообщается, что на месте происшествия загорелось несколько автомобилей, поднимается густой черный дым.
К месту взрыва прибыла полиция, в том числе антитеррористическое подразделение.
Отмечается, что стражи порядка и свидетели называют нападение терактом.
На территории данного комплекса расположен отель, банки и офисные помещения.
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