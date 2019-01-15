Азербайджан увеличил в 2018 году промпроизводство на 1,5%

Объем промышленного производства в Азербайджане в 2018 года составил 47,7 млрд манатов, что на 1,5% больше показателя за 2017 год, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.

По данным Госкомстата, рост производства промышленной продукции в ненефтяном секторе в прошлом году составил 9,1%, в нефтяном – 0,4%.

В 2018 году 73% объема производства пришлось на добывающую промышленность, 22,2% - перерабатывающую, 4,1% - сферу производства и распределения электроэнергии, газа и пара, 0,7% - сферу водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В структуре перерабатывающей промышленности за 2018 год рост зафиксирован в производстве прицепов и полуприцепов (в 31 раз), табачной продукции (в 2,7 раза), электрооборудования (в 2,7 раза), мебели (в 2,1 раза), полиграфической продукции (на 82,1%), продукции текстильной промышленности (42,4%), стройматериалов (26,3%), кожи и кожаных изделий, обуви (23,3%), резины и пластмассы (14%), напитков (на 12,2%), продукции металлургической промышленности (11,4%), продукции деревообработки и изделий из дерева (9,5%), химпродукции (1,4%),бумаги и картона (0,5%).

Спад в 2018 году имел место в производстве компьютеров и электронной и оптической продукции (2,5%), в установке и ремонте машин и оборудования (14,7%), фармацевтической продукции (15,1%), в производстве машин и оборудования (19,1%), готовой продукции из металла (27,4%), прочих транспортных средств (67,3%).

В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и пара производства в 2018 году рост составил 7%, в сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов –3,7%.

Объем промышленного производства в Азербайджане в 2017 году составил 39,6 млрд манатов, что на 3,4% ниже показателя 2016 года

Б.Рустамбеков