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Делегацию США на форуме в Давосе возглавит глава Минфина Мнучин

Глава Минфина США Стивен Мнучин возглавит американского делегацию на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится 22-25 января, говорится в сообщении Белого дома.

Также в состав делегации войдут госсекретарь США Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и замруководителя аппарата Белого дома по вопросам координации политики Крис Лидделл.

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп заявил, что отказывается от поездки на форум в Давос из-за ситуации с приостановкой работы некоторых госучреждений в США.

"Из-за неуступчивости демократов по поводу безопасности на границе (с Мексикой - ИФ) и огромной важности задачи обеспечить безопасность для нашего народа, я при всем уважении отменяю мою очень важную поездку в Давос, в Швейцарию, на Всемирный экономический форум", - написал он на странице в Twitter.

Работа администрации США частично приостановлена с 22 декабря из-за разногласий по поводу финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

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Тэги: США, ДАВОС, ДЕЛЕГАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]