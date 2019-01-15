Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9515 RUR   0.0254 GBR   2.1928 TRY   0.3115

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.51 -1.08 Brent 58.99 -1.49

Погода в Баку

  ночь день

Бизнес и законодательство 15.01.2019 18:11

Торговый дом Азербайджана открылся в Дубае

Торговый дом (ТД) Азербайджана во вторник открылся в Дубае (ОАЭ), сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

Это 7-ой Торговый дом Азербайджана за рубежом.

В церемонии открытия ТД принял участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«ТД является показателем интереса к азербайджанской продукции в ОАЭ»,- сказал Ш.Мустафаев в церемонии открытия, передает Минэкономики.

Он отметил, что за 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года товарооборот между странами вырос на 51%, экспорт азербайджанской продукции в ОАЭ – на 31%.

«Компании из ОАЭ вложили в Азербайджан $2,1 млрд, Азербайджан в ОАЭ - $330 млн инвестиций», - отметил он.

Министр также подчеркнул, что в январе-ноябре 2018 года на 13% увеличился турпоток из ОАЭ в Азербайджан.

В 2017 году Минэкономики Азербайджана начало продвигать идею создания Торговых домов за рубежом с целью увеличения ненефтяного экспорта под брендом «Made in Azerbaijan». Тогда же и открылся первый такой ТД – в Минске.

В 2018 году Минэкономики продолжило экспансию на запад – ТД открылись в Киеве, Риге, Варшаве.

В 2019 году Минэкономики намерено изменить вектор открытия ТД – на восток. В частности, планируется открытие торговых домов в Казахстане, Китае, России. В целом, в этом году планируется открытие за рубежом до 10 ТД.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТД, ДУБАЙ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]