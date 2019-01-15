Торговый дом Азербайджана открылся в Дубае

Торговый дом (ТД) Азербайджана во вторник открылся в Дубае (ОАЭ), сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве экономики.

Это 7-ой Торговый дом Азербайджана за рубежом.

В церемонии открытия ТД принял участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

«ТД является показателем интереса к азербайджанской продукции в ОАЭ»,- сказал Ш.Мустафаев в церемонии открытия, передает Минэкономики.

Он отметил, что за 11 месяцев 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года товарооборот между странами вырос на 51%, экспорт азербайджанской продукции в ОАЭ – на 31%.

«Компании из ОАЭ вложили в Азербайджан $2,1 млрд, Азербайджан в ОАЭ - $330 млн инвестиций», - отметил он.

Министр также подчеркнул, что в январе-ноябре 2018 года на 13% увеличился турпоток из ОАЭ в Азербайджан.

В 2017 году Минэкономики Азербайджана начало продвигать идею создания Торговых домов за рубежом с целью увеличения ненефтяного экспорта под брендом «Made in Azerbaijan». Тогда же и открылся первый такой ТД – в Минске.

В 2018 году Минэкономики продолжило экспансию на запад – ТД открылись в Киеве, Риге, Варшаве.

В 2019 году Минэкономики намерено изменить вектор открытия ТД – на восток. В частности, планируется открытие торговых домов в Казахстане, Китае, России. В целом, в этом году планируется открытие за рубежом до 10 ТД.

Ф.Исазаде