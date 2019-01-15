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Регион 15.01.2019 20:49

Эрдоган рассчитывает обсудить сирийский кризис на встрече с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи 23 января с президентом РФ Владимиром Путиным планирует обсудить сирийский кризис и двусторонние вопросы, сообщает во вторник "Анадолу" со ссылкой на заявление представителя канцелярии президента.

"Вопросы двустороннего характера, кризис в Сирии будут обсуждаться в ходе однодневного визита президента Эрдогана в Россию", - приводит агентство заявление Ибрагима Калына.

Ранее сообщалось, что Р.Т.Эрдоган планирует посетить Россию 23 января.

В конце прошлого года Р.Эрдоган сообщал, что хотел бы отправиться в Москву или Сочи для переговоров с президентом России по вопросу сирийского урегулирования.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ЛИДЕР, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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