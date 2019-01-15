Эрдоган рассчитывает обсудить сирийский кризис на встрече с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи 23 января с президентом РФ Владимиром Путиным планирует обсудить сирийский кризис и двусторонние вопросы, сообщает во вторник "Анадолу" со ссылкой на заявление представителя канцелярии президента.
"Вопросы двустороннего характера, кризис в Сирии будут обсуждаться в ходе однодневного визита президента Эрдогана в Россию", - приводит агентство заявление Ибрагима Калына.
Ранее сообщалось, что Р.Т.Эрдоган планирует посетить Россию 23 января.
В конце прошлого года Р.Эрдоган сообщал, что хотел бы отправиться в Москву или Сочи для переговоров с президентом России по вопросу сирийского урегулирования.
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