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Регион 15.01.2019 21:13

Иран не нарушает никаких международных норм, развивая ракетную программу - Рябков

В Москве недоумевают в связи со шквалом критики в адрес Ирана из-за развития Тегераном ракетной программы, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя попытку Ирана запуска спутника.

"Я не вижу причин для шквала критики, обрушившегося вновь на Иран в последние месяцы в связи с развитием его ракетной программы. Ничего запрещённого международным правом либо какими-то соглашениями или договорённостями, стороной которых является Иран, эта страна не осуществляет. Все в этой сфере выполняется в строгом соответствии с нормами и обязательствами, существующими в данной сфере", - сказал замминистра журналистам в Женеве.

С.Рябков назвал критику в адрес Ирана безответственной и призвал отказаться от нападок на Тегеран.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, РАКЕТЫ, РЯБКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]