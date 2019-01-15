Иран не нарушает никаких международных норм, развивая ракетную программу - Рябков

В Москве недоумевают в связи со шквалом критики в адрес Ирана из-за развития Тегераном ракетной программы, заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя попытку Ирана запуска спутника.
"Я не вижу причин для шквала критики, обрушившегося вновь на Иран в последние месяцы в связи с развитием его ракетной программы. Ничего запрещённого международным правом либо какими-то соглашениями или договорённостями, стороной которых является Иран, эта страна не осуществляет. Все в этой сфере выполняется в строгом соответствии с нормами и обязательствами, существующими в данной сфере", - сказал замминистра журналистам в Женеве.
С.Рябков назвал критику в адрес Ирана безответственной и призвал отказаться от нападок на Тегеран.
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