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Внутренняя политика 15.01.2019 20:02

В Азербайджане будет создана новая система библиотек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об упразднении библиотек при министерстве культуры. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Документ предусматривает создание новой передовой системы библиотек, охватывающей всю территорию страны.

Кроме этого, указом создается комиссия во главе с заведующим отделом по гуманитарной политике Администрации президента Азербайджана, которая подготовит пакет предложений по повышению эффективности работы культурных и образовательных структур (культурные центры, клубы, музыкальные школы, картинные галереи и др.).

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, БИБЛИОТЕКИ, УКАЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]