В Азербайджане будет создана новая система библиотек

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ об упразднении библиотек при министерстве культуры. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Документ предусматривает создание новой передовой системы библиотек, охватывающей всю территорию страны.

Кроме этого, указом создается комиссия во главе с заведующим отделом по гуманитарной политике Администрации президента Азербайджана, которая подготовит пакет предложений по повышению эффективности работы культурных и образовательных структур (культурные центры, клубы, музыкальные школы, картинные галереи и др.).

Ф.Исазаде