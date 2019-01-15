Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калым во вторник заявил об отсутствии связи или каких-либо условий между покупкой у России ЗРС С-400 и приобретением американских ракетных комплексов "Пэтриот".
"На наш взгляд, нет никакой связи, корреляции или условий между покупкой систем С-400 и "Пэтриот"", - приводит агентство "Анадолу" слова представителя турецкого лидера.
В декабре 2018 года стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов Patriot на сумму $3,5 млрд.
В начале января турецкое издание "Йени шафак" сообщило, что американская делегация, прибывшая в Анкару для обсуждения условий продажи зенитных ракетных комплексов "Пэтриот", выдвигала в качестве условия этой сделки отказ Турции от приобретения российских систем С-400.
Позже глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США не могут требовать от Анкары отмены контракта на поставку С-400 в обмен на поставку систем "Пэтриот".
М.Чавушоглу подчеркнул, что контракт по зенитно-ракетным системам С-400 с Россией уже подписан и его реализация не может быть поставлена под сомнение.
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