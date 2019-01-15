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ТЭК 15.01.2019 23:19

США сохранили прогноз цены нефти Brent на 2019г - $61/баррель, в 2020г ждут роста до $65/баррель

Минэнерго США сохранило прогноз цены на нефть сорта Brent на 2019 год в размере $61 за баррель, на 2020 год ожидает цену в $65 за баррель, говорится в отчете ведомства.

Предыдущий прогноз был опубликован 11 декабря 2018 года - лишь через три дня после того, как страны ОПЕК+ приняли решение снизить добычу нефти на 1,2 млн б/с на первое полугодие 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.

В 2018 году цены на Brent в среднем составляли $71 за баррель, пишет Минэнерго США.

EIA ожидает, что цены на нефть WTI будут в среднем на $8 за баррель ниже цен на нефть марки Brent в первом квартале 2019 года, прежде чем дисконт постепенно снизится до $4 за баррель в четвертом квартале 2019 года и в течение всего 2020 года.

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Тэги: США, НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]