США сохранили прогноз цены нефти Brent на 2019г - $61/баррель, в 2020г ждут роста до $65/баррель

Минэнерго США сохранило прогноз цены на нефть сорта Brent на 2019 год в размере $61 за баррель, на 2020 год ожидает цену в $65 за баррель, говорится в отчете ведомства.
Предыдущий прогноз был опубликован 11 декабря 2018 года - лишь через три дня после того, как страны ОПЕК+ приняли решение снизить добычу нефти на 1,2 млн б/с на первое полугодие 2019 года с возможностью пересмотра в апреле.
В 2018 году цены на Brent в среднем составляли $71 за баррель, пишет Минэнерго США.
EIA ожидает, что цены на нефть WTI будут в среднем на $8 за баррель ниже цен на нефть марки Brent в первом квартале 2019 года, прежде чем дисконт постепенно снизится до $4 за баррель в четвертом квартале 2019 года и в течение всего 2020 года.
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