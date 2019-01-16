Иранский телеканал Press TV заявил о задержании своей ведущей полицией США

Американская полиция арестовала журналистку и ведущую иранского англоязычного телеканала Press TV Марзие Хашеми.
"Нам сообщили, что журналист и ведущая новостей Марзие Хашеми была арестована и заключена под стражу в Вашингтоне. Причины ее ареста неизвестны, ей не было предъявлено никаких официальных обвинений", - сообщил телеканал в своем Twitter.
На сайте Press TV уточняется, что задержание произошло в международном аэропорту Сент-Луиса (штат Миссури). В настоящее время она переведена ФБР в Вашингтон в следственный изолятор.
Ведущая Press TV родилась в США. Она направлялась в Штаты, чтобы навестить больного брата и других родственников.
Родные М.Хашеми рассказали телеканалу, что не могли связаться с ней в течение 48 часов, и лишь потом узнали об аресте.
Ведущая заявила членам семьи о жестоком обращении. Она рассказала, что с нее сняли против ее воли хиджаб, а также отказывают ей в доступе к халяльной или вегетарианской еде.
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