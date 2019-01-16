Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9515 RUR   0.0254 GBR   2.1928 TRY   0.3115

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.51 -1.08 Brent 58.99 -1.49

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 18 Янв 19 Янв

Регион 16.01.2019 08:59

Иранский телеканал Press TV заявил о задержании своей ведущей полицией США

Американская полиция арестовала журналистку и ведущую иранского англоязычного телеканала Press TV Марзие Хашеми.

"Нам сообщили, что журналист и ведущая новостей Марзие Хашеми была арестована и заключена под стражу в Вашингтоне. Причины ее ареста неизвестны, ей не было предъявлено никаких официальных обвинений", - сообщил телеканал в своем Twitter.

На сайте Press TV уточняется, что задержание произошло в международном аэропорту Сент-Луиса (штат Миссури). В настоящее время она переведена ФБР в Вашингтон в следственный изолятор.

Ведущая Press TV родилась в США. Она направлялась в Штаты, чтобы навестить больного брата и других родственников.

Родные М.Хашеми рассказали телеканалу, что не могли связаться с ней в течение 48 часов, и лишь потом узнали об аресте.

Ведущая заявила членам семьи о жестоком обращении. Она рассказала, что с нее сняли против ее воли хиджаб, а также отказывают ей в доступе к халяльной или вегетарианской еде.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИРАН, ЖУРНАЛИСТ, ЗАДЕРЖАНИЕ


Похожие новости


Минэнерго США ожидает, что нефтяные санкции против Ирана будут в силе минимум до 2021г, а освобождения не продлят после апреля Зариф обвинил США в склонности к созданию хаоса в мире В Иране не верят ни угрозам, ни обещаниям Вашингтона - аятолла Хаменеи Секретарь Совбеза Ирана сообщил о просьбах со стороны представителей США о переговорах с Тегераном США не смогут добиться санкциями своих целей в отношении Ирана - Рухани Помпео будет присутствовать и выступит на заседании СБ ООН по Ирану - госдеп

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]