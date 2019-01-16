15 человек погибли в результате нападения на отель в Кении

По меньшей мере 15 человек погибли во время теракта на территории гостиничного комплекса в Найроби, сообщает Associated Press со ссылкой на очевидца.
По данным полицейского, который говорил на условиях анонимности, 15 тел были доставлены в морг.
Как сообщается, среди жертв теракта один гражданин США и гражданин Великобритании.
Другие одиннадцать погибших - граждане Кении.
У двух жертв не было при себе документов, поэтому установить их гражданство не удалось.
Взрыв прогремел на территории комплекса, где расположен отель, банки и офисные помещения, в столице Кении. Также поступали данные о стрельбе. В полиции расценивают нападение как теракт.
Ответственность за атаку взяла на себя исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб" .
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