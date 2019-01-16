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Дальнее зарубежье 16.01.2019 09:12

15 человек погибли в результате нападения на отель в Кении

По меньшей мере 15 человек погибли во время теракта на территории гостиничного комплекса в Найроби, сообщает Associated Press со ссылкой на очевидца.

По данным полицейского, который говорил на условиях анонимности, 15 тел были доставлены в морг.

Как сообщается, среди жертв теракта один гражданин США и гражданин Великобритании.

Другие одиннадцать погибших - граждане Кении.

У двух жертв не было при себе документов, поэтому установить их гражданство не удалось.

Взрыв прогремел на территории комплекса, где расположен отель, банки и офисные помещения, в столице Кении. Также поступали данные о стрельбе. В полиции расценивают нападение как теракт.

Ответственность за атаку взяла на себя исламистская террористическая группировка "Аш-Шабаб" .

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КЕНИЯ, ТЕРАКТ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]