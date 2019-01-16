Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9515 RUR   0.0254 GBR   2.1928 TRY   0.3115

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.51 -1.08 Brent 58.99 -1.49

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° Завтра 18 Янв 19 Янв

ТЭК 16.01.2019 09:26

Нефть стабильна после публикации данных API о запасах, Brent у $60,7 за баррель

Цены на нефть в среду стабильны после публикации данных Американского института нефти (API) о запасах. Накануне активный рост рынка поддержали сообщения о новых стимулах Китая, включающих снижение налогов.

При этом трейдеры и аналитики рассчитывают на сокращение товарных запасов нефти в США в официальных данных министерства энергетики шестой раз за семь недель.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:05 увеличилась на $0,05 (0,08%), до $60,69 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 3 цента (0,06%) - до $52,13 за баррель.

По итогам торгов во вторник нефть Brent выросла в цене на $1,65 (2,80%) - до $60,64 за баррель, а WTI подешевела на $1,08 (2,09%), до $50,51 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США снизились на неделе, завершившейся 11 января, на 560 тыс. баррелей, пишет MarketWatch.

Вместе с тем институт сообщил о резком увеличении резервов бензина - сразу на 6 млн баррелей, а также о росте запасов дистиллятов на 3,2 млн баррелей.

Данные Минэнерго США будут обнародованы в 19:30 в среду. Как показал опрос, проведенный агентством Bloomberg, рынок ждет снижения на 2,5 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, рассчитывают на сокращение запасов нефти на 250 тыс. баррелей. По их оценкам, запасы бензина поднялись на 2,6 млн баррелей, дистиллятов - на 90 тыс. баррелей.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих выразил уверенность в том, что коммерческие запасы нефти "вернутся к нормальным средним значениям, что повысит уверенность рынка".

Американское правительство прогнозирует, что до конца следующего финансового года (30 сентября 2020 года) США станут нетто-экспортером нефти и нефтепродуктов, а к концу календарного 2020 года превышение экспорта над импортом составит не менее 1 млн баррелей в сутки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


Похожие новости


Нефть возобновила рост после резкого падения в понедельник, Brent поднялась до $59,66 за баррель Нефть падает вслед за ослаблением аппетита к риску, Brent у $59,6 за баррель Нефть дешевеет после роста на прошлой неделе, Brent торгуется у $59,8 за баррель Нефть дешевеет в пятницу, но завершает неделю рекордными ростом за два года Цена нефти Brent поднялась выше $62 за баррель впервые с 13 декабря Цены на нефть опускаются в пятницу, но завершают неделю максимальным ростом за 2 года

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]