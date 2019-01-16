Манат подорожал к евро, стабилен к доллару и рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 16 января сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 16 января ЦБА установил 1,9398 манат/1EUR (15 января – 1,9515 манат/1 EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 16 января сохранил 0,0254 манат/1 RUB.

А. Мамедов