Банк Республика продлил срок выгодной кампании!

Банк Республика, завоевавший симпатию клиентов благодаря выгодным кампаниям, учитывая интерес предпринимателей, продлил срок кампании по агро и микро кредитам «Первая выгода 19-го», которая была запущена в прошлом году. Сейчас , любой желающий воспользоваться кредитной кампанией, может обратиться в Банк до 22 февраля 2019 года.
Предприниматели, которые планируют реализовать новые бизнес-планы или расширить свой бизнес в 2019 году, смогут получить агро и микрокредиты на сумму до 50 000 манат со СКИДКОЙ до 19%!
Кредиты предоставляются для деловых людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства и строительства.
Также, все клиенты Банка с легкостью и без лишней потери времени, с помощи своих смартфонов воспользовавшись услугой WhatsAppКредит смогут подать заявку на кредит по номеру (050) 24 59 144, не выходя из дома в любом месте.
Дайте своему бизнесу новое дыхание, выбирая Банк Республика!
Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»