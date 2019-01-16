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СНГ 16.01.2019 09:47

Путин может высказаться так, что "кровь стынет" - Песков

Президент РФ Владимир Путин может выразиться "как любой нормальный мужик", он негативно относится к попыткам "увековечить" его имя, а семейный статус президента не влияет на его работоспособность, говорит пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В интервью "Аргументам и фактам", которое опубликовано на сайте издания, он оставил без ответа вопрос, ругается ли хотя бы иногда В.Путин. "Могу лишь сказать, что, как любой нормальный мужик, он, конечно, может выразить свое негативное отношение к тому или иному человеку или процессу, причем так, что кровь стынет", - отметил Д.Песков.

По его словам, В.Путин негативно относится и к попыткам назвать что-то его именем. "Путину это не нравится, он сам об этом не раз говорил", - сказал Д.Песков.

Вместе с тем, на замечание, что в столице Чечни есть проспект им.Путина и планируется возвести дворец дзюдо имени действующего президента, Д.Песков высказал мнение, что "это особый случай". "Во-первых, там свои традиции и обычаи. Во-вторых, это особый город для современной истории нашей страны, город, который был почти разрушен, но возродился", - пояснил пресс-секретарь, добавив, что "такая ситуация, как в Чечне, все же нетипична".

Д.Песков усомнился в том, что В.Путин задумывается над тем, какой семейный статус больше подходит президенту. "Сомневаюсь, что Путин особо об этом думает, да и не считаю себя вправе этим интересоваться. Но скажем так: женат он или не женат, на выполнение президентских функций это никак не влияет", - заявил пресс-секретарь главы государства.

Он исключил, что президент когда-нибудь пытался оторваться от охраны, чтобы куда-то незаметно отправиться. "Нет, думаю, в наше время такое невозможно", - сказал Д.Песков.

Пресс-секретарь президента рассказал также, что В.Путин - "настоящий трудоголик". "У него свое понимание времени. Простой человек всю неделю ждет пятницы, выходных. А у Путина нет этого ощущения, потому что у него нет выходных. (...) Управление страной - это как доменная печь, которую нельзя затушить. Это процесс, который идет постоянно и не зависит от времени суток", - отметил пресс-секретарь президента, заметив, что "10-11 вечера в Кремле - это разгар рабочего дня".

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ХАРАКТЕР, ПЕСКОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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