Журналисты в Баку отметили День российской печати

15 января 2019 года в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялась традиционная встреча с журналистами азербайджанских и российских средств массовой информации ко Дню российской печати. Этот праздник отмечается 13 января и приурочен к началу выпуска первой российской газеты «Ведомости» в 1703 году.

В РИКЦ собрались журналисты, которые наиболее активно освещают российско-азербайджанские гуманитарные связи. К собравшимся обратились с приветствием ряд членов Союза журналистов России.

Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов поздравил собравшихся с праздником и вручил ряду журналистов и изданий Почетные грамоты представительства Россотрудничества в Азербайджане. Журналистам азербайджанских СМИ, принимавшим в рамках программы Россотрудничества «Новое поколение» участие в прошедшем в сентябре 2018 года в городе Астрахани Каспийском Медиафоруме, были вручены сертификаты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» о прохождении краткосрочного обучения по теме «Журналистика в цифровой среде».

Затем состоялся концерт, в котором приняли участие студенты Бакинской музыкальной академии (БМА) Магсуд Мусазаде, Магомедали Пашазаде, Лейла Джавадова, Аминат Ахмедова, Азиза Алекперли, Фируза Беглярова, Валида Самедова, Фазиля Максимова и Эмиль Исмайлов, а также преподаватель БМА Алена Инякина.

Состоялось дружеское чаепитие, где участники концерта представили неформальную программу из произведений на азербайджанском, русском и языках народов мира.

В роли ведущего встречи выступил студент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Александр Гаджиевский.