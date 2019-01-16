Журналисты в Баку отметили День российской печати

15 января 2019 года в Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялась традиционная встреча с журналистами азербайджанских и российских средств массовой информации ко Дню российской печати. Этот праздник отмечается 13 января и приурочен к началу выпуска первой российской газеты «Ведомости» в 1703 году.
В РИКЦ собрались журналисты, которые наиболее активно освещают российско-азербайджанские гуманитарные связи. К собравшимся обратились с приветствием ряд членов Союза журналистов России.
Руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов поздравил собравшихся с праздником и вручил ряду журналистов и изданий Почетные грамоты представительства Россотрудничества в Азербайджане. Журналистам азербайджанских СМИ, принимавшим в рамках программы Россотрудничества «Новое поколение» участие в прошедшем в сентябре 2018 года в городе Астрахани Каспийском Медиафоруме, были вручены сертификаты Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» о прохождении краткосрочного обучения по теме «Журналистика в цифровой среде».
Затем состоялся концерт, в котором приняли участие студенты Бакинской музыкальной академии (БМА) Магсуд Мусазаде, Магомедали Пашазаде, Лейла Джавадова, Аминат Ахмедова, Азиза Алекперли, Фируза Беглярова, Валида Самедова, Фазиля Максимова и Эмиль Исмайлов, а также преподаватель БМА Алена Инякина.
Состоялось дружеское чаепитие, где участники концерта представили неформальную программу из произведений на азербайджанском, русском и языках народов мира.
В роли ведущего встречи выступил студент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств Александр Гаджиевский.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 26 раз - Минобороны Азербайджана
В Азербайджане будет создана новая система библиотек
Манат подорожал к евро, стабилен к доллару и рублю
Нефть стабильна после публикации данных API о запасах, Brent у $60,7 за баррель
США сохранили прогноз цены нефти Brent на 2019г - $61/баррель, в 2020г ждут роста до $65/баррель
SOCAR эвакуировала свыше 1,7 тыс. нефтяников из-за ухудшения погодных условий на море
Услуги Минюста и Минобразования интегрированы в Портал правительственных платежей
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
XanNad ищет инвестора для строительства отеля на юге Азербайджана
США осуждают Иран за запуск спутника
Решение Вашингтона выйти из ДРСМД ведет к негативным последствиям - Путин
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»