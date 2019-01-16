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СНГ 16.01.2019 12:46

Очередной форум регионов Белоруссии и России пройдет в Петербурге в июле

Шестой форум регионов Беларуси и России состоится в Санкт-Петербурге в период с 16 по 18 июля.

Подготовка к форуму обсуждалась на встрече посла Белоруссии в Москве Владимира Семашко с заместителем председателя Совета Федерации Юрием Воробьевым.

Темой форума станут "Межрегиональные связи как основы формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России".

V Форум регионов Белоруссии и России прошел в Могилеве 10-12 октября 2018 года. В нем приняли участие президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ФОРУМ, РЕГИОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]