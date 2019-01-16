Очередной форум регионов Белоруссии и России пройдет в Петербурге в июле

Шестой форум регионов Беларуси и России состоится в Санкт-Петербурге в период с 16 по 18 июля.
Подготовка к форуму обсуждалась на встрече посла Белоруссии в Москве Владимира Семашко с заместителем председателя Совета Федерации Юрием Воробьевым.
Темой форума станут "Межрегиональные связи как основы формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России".
V Форум регионов Белоруссии и России прошел в Могилеве 10-12 октября 2018 года. В нем приняли участие президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин.
Карабах является территорией Азербайджана – начальник Генштаба ВС Ирана
Лавров ожидает позитивной реакции Еревана на заявления Баку по карабахской проблеме
Главы МИД Азербайджана и Армении проводят встречу по карабахскому урегулированию в Париже
Премии страховщиков Азербайджана к 2021г должны увеличиться до 1,6 млрд манатов – АСА
Азерэнержи в 2018г увеличило выработку электроэнергии на 3%, на 2019г рост выработки прогнозируется почти на 5%
ИВ Баку переходит на усиленный режим работы из-за ожидаемого ухудшения погоды
В Азербайджане в четверг-пятницу отменены уроки в школах из-за ухудшения погодных условий
Потребление табака в Азербайджане в 2019г сократится на 10% - Минздрав
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Журналисты в Баку отметили День российской печати
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»