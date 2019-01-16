Очередной форум регионов Белоруссии и России пройдет в Петербурге в июле

Шестой форум регионов Беларуси и России состоится в Санкт-Петербурге в период с 16 по 18 июля.

Подготовка к форуму обсуждалась на встрече посла Белоруссии в Москве Владимира Семашко с заместителем председателя Совета Федерации Юрием Воробьевым.

Темой форума станут "Межрегиональные связи как основы формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России".

V Форум регионов Белоруссии и России прошел в Могилеве 10-12 октября 2018 года. В нем приняли участие президенты двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин.