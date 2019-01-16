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В Дублине готовятся к выходу Великобритании из ЕС по "жесткому" сценарию

Власти Ирландии активизируют действия в рамках подготовки к "жесткому" выходу Великобритании из Европейского союза, сообщает в среду ирландская телерадиокомпания РТЕ.

"Правительство Ирландии выражает сожаление результатом голосования (по соглашению о выходе Великобритании из ЕС - ИФ) в Вестминстере и признает, что "жесткий" Brexit станет плохим исходом для всех, и не только для Северной Ирландии", - отмечается в заявлении, распространенном ирландским кабинетом.

"Пока еще не поздно избежать "жесткого" исхода, и мы призываем Великобританию огласить предложения относительно того, как выйти из создавшегося положения наиболее срочным образом", - говорится в документе.

В Дублине также обратились к Лондону с призывом "провести консультации с партнерами по ЕС и выяснить, какие шаги следует предпринять для того, чтобы продвигаться далее".

В правительстве Ирландии подчеркнули, что повторные переговоры по соглашению по выходу Великобритании невозможны, отметив, что лучшим путем стала бы ратификация существующего соглашения с ЕС.

Накануне палата общин британского парламента в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.

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Тэги: ИРЛАНДИЯ, BREXIT, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]