Власти Ирландии активизируют действия в рамках подготовки к "жесткому" выходу Великобритании из Европейского союза, сообщает в среду ирландская телерадиокомпания РТЕ.
"Правительство Ирландии выражает сожаление результатом голосования (по соглашению о выходе Великобритании из ЕС - ИФ) в Вестминстере и признает, что "жесткий" Brexit станет плохим исходом для всех, и не только для Северной Ирландии", - отмечается в заявлении, распространенном ирландским кабинетом.
"Пока еще не поздно избежать "жесткого" исхода, и мы призываем Великобританию огласить предложения относительно того, как выйти из создавшегося положения наиболее срочным образом", - говорится в документе.
В Дублине также обратились к Лондону с призывом "провести консультации с партнерами по ЕС и выяснить, какие шаги следует предпринять для того, чтобы продвигаться далее".
В правительстве Ирландии подчеркнули, что повторные переговоры по соглашению по выходу Великобритании невозможны, отметив, что лучшим путем стала бы ратификация существующего соглашения с ЕС.
Накануне палата общин британского парламента в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.
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