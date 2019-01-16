Глава правительства Шотландии обсудит с депутатами SNP вотум недоверия Мэй

Первый министр Шотландии Никола Стерджен проведет переговоры с депутатами британского парламента из Шотландской национальной партии (SNP) перед голосованием по вотуму доверия британскому правительству.

"Направлюсь в Лондон на встречу с Яном Блэкфордом (глава Шотландской национальной партии в Вестминстере) и депутатами от SNP в преддверие голосования по вотуму доверия в Палате общин. Мы хотим, чтобы Великобритания осталась в ЕС, поэтому мы поддерживаем "Народный голос" (проведения повторного голосования об условиях выхода страны из Евросоюза - ИФ)", - написала в среду в Twitter Никола Стерджен.

При этом она напомнила, что в интересах Шотландии будет получение независимости от Лондона. "Все очевиднее становится тот факт, что более широкие интересы Шотландии будут защищены только при ее независимости", - написала Н.Стерджен в своем Twitter.

Накануне палата общин британского парламента в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из ЕС. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.

Помимо соглашения на голосование в британской палате общин был вынесен также документ о положениях по будущим отношениям Великобритании и ЕС.

Британские СМИ отмечают, что подобная ситуация может привести к тому, что Великобритания выйдет из ЕС без заключения сделки, либо проведет повторный референдум, или же вернется к переговорам с ЕС. Также, по мнению СМИ, не исключены внеочередные всеобщие выборы.