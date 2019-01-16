Киргизские оппозиционеры предлагают лишить русский язык статуса официального

Более 40 оппозиционных движений Киргизии предлагают внести в Конституцию изменения, в числе которых лишение русского языка статуса официального, сообщил в среду журналистам бывший генпрокурор республики Азимбек Бекназаров.
По его словам, оппозиция готовит проведение конституционного референдума и обсуждает вопросы, которые будут вынесены на всенародное голосование.
"Русский язык нам нужен, но в качестве языка международного общения, а государственным языком должен быть киргизский", - заявил А.Бекназаров.
Он пояснил, что новый статус русского языка также должен быть закреплен в Конституции и преподаваться повсеместно в Киргизии наряду с английским, но все делопроизводство должно вестись исключительно на киргизском, выступления и мероприятия также должны проводиться на государственном языке.
Политик назвал это предложений мерой по поддержке киргизского языка.
В то же время А.Бекназаров высказал сомнения, что вопрос о статусе русского языка все-таки вынесут на всенародное голосование.
Оппозиционер сообщил, что референдум предлагается провести 24 ноября и вынести на него вопросы, связанные с "обновлением Конституции, выбором формы правления и административно-территориального деления". Киргизская оппозиция предлагает отказаться от парламентской формы правления в пользу президентской, указывая, что "парламент все равно остается послушным главе государства".
Официальный статус русского языка был закреплен в Конституции в начале 2000-х годов и сохранялся, несмотря внесенные за эти годы многочисленные изменения в Основной закон.
Инициирующие проведение конституционного референдума политики выступали против проведения в 2016 году бывшим президентом Алмазбеком Атамбаевым реформы, которая была названа "шагом по пути к усилению парламентской формы правления". Противники апеллировали к тому, что в республике есть мораторий на изменение Конституции, который истекает в сентябре 2020 года.
Реформа привела к серьезным политическим разногласиям между главой государства и его соратниками по Временному правительству, сформированного после смены власти в апреле 2010 года.
Бывшие соратники обвинили А.Атамбаева в попытке закрепить свою власть.
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