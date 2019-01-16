Президент Азербайджана принял в Баку начальника генштаба ВС Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Баку принял главу генштаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенанта Мухаммеда Хусейна Багери.
Как сообщалось ранее, М.Багери совершает двухдневный визит в Азербайджан, в рамках которого в Баку будет подписан меморандум о взаимопонимании в военно-оборонной сфере.
Кроме того, в ходе встреч с официальными лицами Азербайджана иранский военачальник обсудит вопросы сотрудничества между Баку и Тегераном, в том числе, по пограничному сотрудничеству, борьбе с терроризмом и региональные вопросы.
Ф.Исазаде
Премии страховщиков Азербайджана к 2021г должны увеличиться до 1,6 млрд манатов – АСА
Азерэнержи в 2018г увеличило выработку электроэнергии на 3%, на 2019г рост выработки прогнозируется почти на 5%
ИВ Баку переходит на усиленный режим работы из-за ожидаемого ухудшения погоды
В Азербайджане в четверг-пятницу отменены уроки в школах из-за ухудшения погодных условий
Потребление табака в Азербайджане в 2019г сократится на 10% - Минздрав
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Защита Кочаряна будет добиваться в ЕСПЧ признания его политзаключенным
Глава МИД Германии призвал Лондон сформировать четкую позицию по Brexit
ЕС может перенести крайний срок по Brexit при соответствующем запросе Лондона - французский министр
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Журналисты в Баку отметили День российской печати
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»