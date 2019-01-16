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Внешняя политика 16.01.2019 12:37

Президент Азербайджана принял в Баку начальника генштаба ВС Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Баку принял главу генштаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенанта Мухаммеда Хусейна Багери.

Как сообщалось ранее, М.Багери совершает двухдневный визит в Азербайджан, в рамках которого в Баку будет подписан меморандум о взаимопонимании в военно-оборонной сфере.

Кроме того, в ходе встреч с официальными лицами Азербайджана иранский военачальник обсудит вопросы сотрудничества между Баку и Тегераном, в том числе, по пограничному сотрудничеству, борьбе с терроризмом и региональные вопросы.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ИРАН, ГЕНШТАБ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]