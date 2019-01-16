Президент Азербайджана принял в Баку начальника генштаба ВС Ирана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду в Баку принял главу генштаба вооруженных сил Ирана генерал-лейтенанта Мухаммеда Хусейна Багери.

Как сообщалось ранее, М.Багери совершает двухдневный визит в Азербайджан, в рамках которого в Баку будет подписан меморандум о взаимопонимании в военно-оборонной сфере.

Кроме того, в ходе встреч с официальными лицами Азербайджана иранский военачальник обсудит вопросы сотрудничества между Баку и Тегераном, в том числе, по пограничному сотрудничеству, борьбе с терроризмом и региональные вопросы.

Ф.Исазаде