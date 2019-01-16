"Жесткий" сценарий Brexit никогда не был более вероятным, чем сейчас - Барнье

Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в среду предупредил, что отказ британского парламента поддержать соглашение по Brexit повысил до беспрецедентного уровня вероятность "жесткого" - без соглашения Брюсселя и Лондона - варианта Brexit.
Агентство Associated Press приводит его слова, сказанные в Европарламенте, что в ЕС "больше, чем когда-либо, опасаются такого риска".
Он выразил сожаление в связи с нежеланием большинства британских парламентариев поддержать соглашение и отметил, что в ЕС усиливают подготовку к реализации возможного "жесткого" сценария.
В то же время он подчеркнул, что любая сделка между Брюсселем и Лондоном по поводу Brexit должна включать в себя соглашение, одобренное сторонами. Он пояснил, "что бы ни случилось, ратификация соглашения о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ) необходимо; это непременное условие".
Накануне палата общин британского парламента в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.
Карабах является территорией Азербайджана – начальник Генштаба ВС Ирана
Лавров ожидает позитивной реакции Еревана на заявления Баку по карабахской проблеме
Главы МИД Азербайджана и Армении проводят встречу по карабахскому урегулированию в Париже
Премии страховщиков Азербайджана к 2021г должны увеличиться до 1,6 млрд манатов – АСА
Азерэнержи в 2018г увеличило выработку электроэнергии на 3%, на 2019г рост выработки прогнозируется почти на 5%
ИВ Баку переходит на усиленный режим работы из-за ожидаемого ухудшения погоды
В Азербайджане в четверг-пятницу отменены уроки в школах из-за ухудшения погодных условий
Потребление табака в Азербайджане в 2019г сократится на 10% - Минздрав
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Журналисты в Баку отметили День российской печати
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»