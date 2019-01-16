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Дальнее зарубежье 16.01.2019 13:48

"Жесткий" сценарий Brexit никогда не был более вероятным, чем сейчас - Барнье

Координатор ЕС на переговорах по Brexit Мишель Барнье в среду предупредил, что отказ британского парламента поддержать соглашение по Brexit повысил до беспрецедентного уровня вероятность "жесткого" - без соглашения Брюсселя и Лондона - варианта Brexit.

Агентство Associated Press приводит его слова, сказанные в Европарламенте, что в ЕС "больше, чем когда-либо, опасаются такого риска".

Он выразил сожаление в связи с нежеланием большинства британских парламентариев поддержать соглашение и отметил, что в ЕС усиливают подготовку к реализации возможного "жесткого" сценария.

В то же время он подчеркнул, что любая сделка между Брюсселем и Лондоном по поводу Brexit должна включать в себя соглашение, одобренное сторонами. Он пояснил, "что бы ни случилось, ратификация соглашения о выходе (Великобритании из ЕС - ИФ) необходимо; это непременное условие".

Накануне палата общин британского парламента в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из Евросоюза. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.

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Тэги: ЕС, BREXIT, СИТУАЦИЯ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]