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СНГ 16.01.2019 14:03

Россия заинтересована в продлении Договора о СНВ - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил заинтересованность России в продлении договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).

"В отношении Договора о стратегических наступательных вооружениях, как вы знаете, мы делаем немало для того, чтобы снять возможные раздражители в отношении этого Договора, мы заинтересованы в его продлении", - заявил С.Лавров на пресс-конференции в среду.

Кроме того, говоря о Договоре СНВ, глава МИД РФ подчеркнул, что "у многих стран есть опасения, что и его свертывание входит в планы администрации США".

"Мы надеемся, что это не так", - подчеркнул С.Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, СНВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]