Россия заинтересована в продлении Договора о СНВ - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил заинтересованность России в продлении договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).
"В отношении Договора о стратегических наступательных вооружениях, как вы знаете, мы делаем немало для того, чтобы снять возможные раздражители в отношении этого Договора, мы заинтересованы в его продлении", - заявил С.Лавров на пресс-конференции в среду.
Кроме того, говоря о Договоре СНВ, глава МИД РФ подчеркнул, что "у многих стран есть опасения, что и его свертывание входит в планы администрации США".
"Мы надеемся, что это не так", - подчеркнул С.Лавров.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»