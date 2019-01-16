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Здравоохранение 16.01.2019 12:50

Потребление табака в Азербайджане в 2019г сократится на 10% - Минздрав

В Азербайджане планируется к 2020 году сократить на 10% потребление табака, заявил директор Центра общественного здравоохранения и реформ Минздрава Гахраман Хагвердиев.

«В нашей стране предпринимаются комплексные меры и вносятся важные поправки в законодательство с целью защиты здоровья населения, здорового роста и развития молодого поколения, сокращения использования табачных изделий и ущерба, наносимого окружающей среде табачным дымом. Наша основная цель сегодня – уменьшить к 2020 году на 10% использование табака в Азербайджане», - подчеркнул Г.Хагвердиев на мероприятии, посвященном презентации мобильной аппликации «Откажись от табака» и совершенствованию законодательства по борьбе с табаком в Азербайджане, сообщает пресс-служба офиса Департамента глобальных коммуникаций ООН по Азербайджану.

В свою очередь, глава офиса Всемирной организации здравоохранения по Азербайджану Фатош Ханде Харманджи подчеркнула актуальность борьбы с табачной эпидемией.

Р.Бабаев

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Тэги: ТАБАК, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, СОКРАЩЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]