Потребление табака в Азербайджане в 2019г сократится на 10% - Минздрав

В Азербайджане планируется к 2020 году сократить на 10% потребление табака, заявил директор Центра общественного здравоохранения и реформ Минздрава Гахраман Хагвердиев.
«В нашей стране предпринимаются комплексные меры и вносятся важные поправки в законодательство с целью защиты здоровья населения, здорового роста и развития молодого поколения, сокращения использования табачных изделий и ущерба, наносимого окружающей среде табачным дымом. Наша основная цель сегодня – уменьшить к 2020 году на 10% использование табака в Азербайджане», - подчеркнул Г.Хагвердиев на мероприятии, посвященном презентации мобильной аппликации «Откажись от табака» и совершенствованию законодательства по борьбе с табаком в Азербайджане, сообщает пресс-служба офиса Департамента глобальных коммуникаций ООН по Азербайджану.
В свою очередь, глава офиса Всемирной организации здравоохранения по Азербайджану Фатош Ханде Харманджи подчеркнула актуальность борьбы с табачной эпидемией.
Р.Бабаев
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