Правительство ФРГ планирует продлить контракт главы Бундесбанка Вайдмана еще на 8 лет - СМИ

Правительство Германии планирует продлить контракт действующего председателя Бундесбанка Йенса Вайдмана, истекающий в апреле 2019 года, на новый восьмилетний срок, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Некоторое время назад Й.Вайдман считался главным кандидатом на пост руководителя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Срок полномочий нынешнего председателя ЕЦБ Марио Драги истекает ближе к концу 2019 года, и выбор нового главы будет сделан в ноябре.
Однако шансы на то, что новым руководителем ЕЦБ станет Й.Вайдман, резко ухудшились после того, как Европейская народная партия выдвинула своего лидера Манфреда Вебера, представителя Германии, на пост председателя Еврокомиссии.
Эксперты считают маловероятным, что государства Евросоюза допустят, чтобы представители Германии занимали сразу два столь важных поста. Однако у Й.Вайдмана может вновь появиться шанс, если кандидатура М.Вебера на майских выборах в Европарламент будет отвергнута.
По словам источников, 50-летний Й.Вайдман останется во главе Бундесбанка на второй срок и будет ждать, появится ли у него возможность получить пост председателя ЕЦБ. За 20 лет существования Европейского Центробанка его не разу не возглавлял представитель Германии.
Й.Вайдман возглавил Бундесбанк в 2011 году, став самым молодым председателем центробанка Германии. Он придерживается довольно жесткой позиции, не одобряя политику кредитно-денежного стимулирования, в связи с чем завоевал уважение в Германии, но подвергался критике со стороны М.Драги, считающего Й.Вайдмана слишком неуступчивым.
Эта позиция может сыграть против Й.Вайдмана при выборе нового главы ЕЦБ, поскольку другие страны могут испугаться его стремления к ужесточению политики, отмечают эксперты.
Й.Вайдман имеет опыт работы в Международном валютном фонде, а в период с 2006 по 2011 год был советником канцлера Германии Ангелы Меркель.
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