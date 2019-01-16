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Дальнее зарубежье 16.01.2019 14:28

Боевую группу НАТО в Эстонии пополнят 300 военнослужащих и 100 единиц техники из Бельгии

В Эстонию в четверг прибудет контингент военнослужащих Бельгии, который на четыре месяца войдет в состав дислоцированной в этой стране боевой группы НАТО и заменит датских солдат, проходивших там службу с начала прошлого года.

Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии, бельгийцы прибудут четырьмя колоннами из Латвии, в составе колонн в общей сложности около ста единиц техники.

Ядро контингента составляют солдаты и офицеры батальона "Арденнские егеря". Всего в подразделении около 300 бельгийских военнослужащих и около 100 единиц боевой техники, в том числе швейцарские бронетранспортеры Piranha. Часть из них снабжена ракетными противотанковыми системами Spike.

Пехотные подразделения усилены взводом 120-мм минометов, взводом саперов с техникой наведения мостов типа Leopard Leguaan, элементами военной полиции и медицины и логистики.

Бельгийцы разместятся в военном городке в Тапа вместе с остальной боевой группой НАТО и примут участие в боевой подготовке и учениях, в том числе в весенних крупных маневрах Сил обороны Эстонии Kevadtorm (Весенний шторм).

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Тэги: ЭСТОНИЯ, НАТО, БЕЛЬГИЯ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]