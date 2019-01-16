Боевую группу НАТО в Эстонии пополнят 300 военнослужащих и 100 единиц техники из Бельгии

В Эстонию в четверг прибудет контингент военнослужащих Бельгии, который на четыре месяца войдет в состав дислоцированной в этой стране боевой группы НАТО и заменит датских солдат, проходивших там службу с начала прошлого года.
Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе главного штаба Сил обороны Эстонии, бельгийцы прибудут четырьмя колоннами из Латвии, в составе колонн в общей сложности около ста единиц техники.
Ядро контингента составляют солдаты и офицеры батальона "Арденнские егеря". Всего в подразделении около 300 бельгийских военнослужащих и около 100 единиц боевой техники, в том числе швейцарские бронетранспортеры Piranha. Часть из них снабжена ракетными противотанковыми системами Spike.
Пехотные подразделения усилены взводом 120-мм минометов, взводом саперов с техникой наведения мостов типа Leopard Leguaan, элементами военной полиции и медицины и логистики.
Бельгийцы разместятся в военном городке в Тапа вместе с остальной боевой группой НАТО и примут участие в боевой подготовке и учениях, в том числе в весенних крупных маневрах Сил обороны Эстонии Kevadtorm (Весенний шторм).
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