ЕС может перенести крайний срок по Brexit при соответствующем запросе Лондона - французский министр

Евросоюз может согласиться на перенос установленного крайнего срока по реализации Brexit с 29 марта на более позднюю дату, если власти Великобритании попросят об этом, заявила в среду в интервью радио "Франс энтер" ответственный министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо.
"Технически и с точки зрения закона это возможно", - сказала она.
"Британцам нужно об этом попросить, и в случае согласия всех 27 членов ЕС ответ будет: "Смотрите, вы сами выбрали 29 марта в качестве даты выхода... Хорошо, давайте ее перенесем"", - сказала она, добавив, что в любом случае это теоретические рассуждения, так как премьер Британии Тереза Мэй никогда об этом не просила.
"Но насколько и для чего (стоит переносить крайний срок по Brexit - ИФ)? Потому что если они скажут, что хотят более значительных уступок от ЕС, то это будет сложно", - подчеркнула она.
Накануне парламент Великобритании отклонил предложенные Т.Мэй условия сделки с ЕС, поставив под угрозу проект по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза на основании имеющегося соглашения.
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