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Дальнее зарубежье 16.01.2019 15:03

ЕС может перенести крайний срок по Brexit при соответствующем запросе Лондона - французский министр

Евросоюз может согласиться на перенос установленного крайнего срока по реализации Brexit с 29 марта на более позднюю дату, если власти Великобритании попросят об этом, заявила в среду в интервью радио "Франс энтер" ответственный министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо.

"Технически и с точки зрения закона это возможно", - сказала она.

"Британцам нужно об этом попросить, и в случае согласия всех 27 членов ЕС ответ будет: "Смотрите, вы сами выбрали 29 марта в качестве даты выхода... Хорошо, давайте ее перенесем"", - сказала она, добавив, что в любом случае это теоретические рассуждения, так как премьер Британии Тереза Мэй никогда об этом не просила.

"Но насколько и для чего (стоит переносить крайний срок по Brexit - ИФ)? Потому что если они скажут, что хотят более значительных уступок от ЕС, то это будет сложно", - подчеркнула она.

Накануне парламент Великобритании отклонил предложенные Т.Мэй условия сделки с ЕС, поставив под угрозу проект по выходу Соединенного Королевства из Европейского союза на основании имеющегося соглашения.

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Тэги: ЕС, BREXIT, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]