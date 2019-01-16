России и Японии еще далеко до партнерских отношений - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России и Японии еще далеко до партнерских отношений.
"Буквально перед визитом Таро Коно (глава МИД Японии - ИФ) в Российскую Федерацию он был в Париже, где была встреча министров обороны и иностранных дел Франции и Японии, и по итогам встречи была принята декларация. Если вы ее почитаете, то вы, конечно, поймете, что нам еще очень далеко не то что до партнерства в международных делах, но далеко даже до понимания необходимости искать конструктивные подходы, которые сближают позиции, а не носят характер осуждения того или иного участника нашего двустороннего общения", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в среду.
Министр напомнил, что Москва и Токио говорили о необходимости качественного улучшения двусторонних отношений во всех областях.
"Конечно, для того, чтобы мы решали сложные вопросы - любые, не только вопрос о мирном договоре. Есть и целый ряд других вопросов с нашими японскими коллегами, подлежащих решению. Конечно, необходимо, чтобы мы на международной арене ощущали себя партнерами с японцами, а не странами, которые стоят по разные стороны баррикад", - подчеркнул С.Лавров.
Он также напомнил, что Япония присоединилась к ряду антироссийских санкций. "Вряд ли это вписывается в понимание формирования качественного нового уровня отношений", - заключил министр.
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