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СНГ 16.01.2019 14:43

России и Японии еще далеко до партнерских отношений - Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России и Японии еще далеко до партнерских отношений.

"Буквально перед визитом Таро Коно (глава МИД Японии - ИФ) в Российскую Федерацию он был в Париже, где была встреча министров обороны и иностранных дел Франции и Японии, и по итогам встречи была принята декларация. Если вы ее почитаете, то вы, конечно, поймете, что нам еще очень далеко не то что до партнерства в международных делах, но далеко даже до понимания необходимости искать конструктивные подходы, которые сближают позиции, а не носят характер осуждения того или иного участника нашего двустороннего общения", - сказал С.Лавров на пресс-конференции в среду.

Министр напомнил, что Москва и Токио говорили о необходимости качественного улучшения двусторонних отношений во всех областях.

"Конечно, для того, чтобы мы решали сложные вопросы - любые, не только вопрос о мирном договоре. Есть и целый ряд других вопросов с нашими японскими коллегами, подлежащих решению. Конечно, необходимо, чтобы мы на международной арене ощущали себя партнерами с японцами, а не странами, которые стоят по разные стороны баррикад", - подчеркнул С.Лавров.

Он также напомнил, что Япония присоединилась к ряду антироссийских санкций. "Вряд ли это вписывается в понимание формирования качественного нового уровня отношений", - заключил министр.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ЯПОНИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]