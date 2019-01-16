Глава МИД Германии призвал Лондон сформировать четкую позицию по Brexit

Глава МИД Германии Хайко Маас потребовал от Великобритании ясности после того, как парламент этой страны решил отклонить договор о выходе из состава Европейского союза.

"Требуется быстрое решение. Депутаты парламента не прояснили, чего они хотят, а лишь то, чего они не хотят. Этого не достаточно", - сказал Х.Маас в интервью радиостанции "Дойчландфунк".

При этом он высказался критически о повторных переговорах вокруг Brexit.

"Мы достигли компромисса. Обе стороны пошли друг другу навстречу. Если бы стороны могли предложить что-либо большее друг другу, это надо было сделать уже несколько недель назад", - отметил глава германской дипломатии.

По его мнению, следует дождаться итогов голосования о вотуме доверия британскому премьеру Терезе Мэй, а также нового предложения, которое она подготовит для парламента.

Х.Маас уверен, что отставка Т.Мэй лишь усугубит положение. "Для ведения переговоров нам нужно стабильное правительство", - сказал он.

Кроме того, глава германского МИД считает, что отсрочка выхода Великобритании из ЕС будет затруднена в свете предстоящих европейских выборов. Для такой отсрочки, считает Х.Маас, Лондон должен выработать внятную позицию.

"Это (отсрочка - ИФ) имеет смысл, только если есть способ, цель которого заключается в достижении соглашения между ЕС и Великобританией - а это мнение на данный момент не разделяет большинство в британском парламенте", - сказал он.

Накануне Палата общин британского парламента в ходе голосования отвергла подготовленное Лондоном и ЕС соглашение по выходу Великобритании из ЕС. "За" проголосовали только 202 депутата, "против" - 432.

Помимо соглашения на голосование в британской палате общин был вынесен также документ о положениях по будущим отношениям Великобритании и ЕС.

Британские СМИ отмечают, что подобная ситуация может привести к тому, что Великобритания выйдет из ЕС без заключения сделки, либо проведет повторный референдум, или же вернется к переговорам с ЕС. Также, по мнению СМИ, не исключены и внеочередные всеобщие выборы.