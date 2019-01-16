Защита Кочаряна будет добиваться в ЕСПЧ признания его политзаключенным

Команда адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна направит в Европейский суд по правам человека жалобу о признании его политзаключенным.

"Мы направим еще одну жалобу, в которой будет включено положение, которое определяет, кто является политзаключенным", - сообщил в среду журналистам адвокат Арам Орбелян.

По его словам, в армянских судебных инстанциях вопрос о признании Р.Кочаряна политзаключенным не обсуждается.

В суде общей юрисдикции Еревана продолжается судебное заседание, на котором обсуждаются просьба защиты об освобождении Р.Кочаряна под залог и ходатайство следствия о продлении срока ареста еще на два месяца.

Р.Кочарян был повторно арестован 7 декабря 2018 года. В первый раз политика арестовали в июле, но в августе суд отменил арест.

Экс-президент содержится в уголовно-исполнительном учреждении "Ереван-Центр", расположенном в здании Службы национальной безопасности Армении.

Уголовное дело против Р.Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в стране, касается событий 2008 года, когда он уже покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.

Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста. 1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции. В ходе беспорядков погибли 10 человек, более 250 получили ранения.

Нынешний премьер Армении Никол Пашинян в то время был членом предвыборного штаба Л.Тер-Петросяна. После событий 1 марта Н.Пашинян был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии.

После избрания в мае 2018 года премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".