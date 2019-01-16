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В случае нового референдума число сторонников Brexit только увеличится - экс-глава партии UKIP

Бывший лидер Партии независимости Великобритании (UKIP) Найджел Фараж в среду заявил, что в случае, если власти Британии согласятся провести еще один референдум о членстве страны в ЕС, число сторонников Brexit только вырастет.

"Если произойдет еще один референдум, вас будет ждать сюрприз. Британцы очень спокойные люди, но если зайти слишком далеко, они превращаются в рычащих львов. Мы будем еще более решительными, если нам придется столкнуться с очередным референдумом, и победим подавляющим большинством голосов", - заявил он, выступая в Европарламенте.

В 2015 году по итогам референдума о членстве Британии в ЕС сторонники Brexit победили с небольшим отрывом голосов (51,89% против 48,11%), что стало основанием для запуска процесса Brexit, который должен закончиться 29 марта 2019 года.

Накануне парламент Великобритании отказался ратифицировать проект сделки с Брюсселем, предложенный правительством Терезы Мэй и предварительно согласованный с Брюсселем. Срыв сделки означает риск реализации Brexit, в то время как парламентарии в четверг рассмотрят вотум недоверия правительству Т.Мэй.

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, UKIP, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]