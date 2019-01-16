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16.01.2019 14:18

Пресс-релиз

23, 24 и 25 января 2019 года в Российском информационно-культурном центре пройдут образовательные мероприятия в рамках Дней Высшей школы экономики в Баку и приуроченные ко Дню российского студенчества.
Преподавателями Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» будут проведены:
23 января – лекция для студентов бакалавриата «Цифровая экономика и частное право» (начало в 15:00 часов);
24 января – соревнование для школьников «Marshmallow show» (начало в 12:00 часов);
25 января – деловая игра для школьников «Столкновение цивилизаций» (начало в 12:00 часов).
В мероприятиях могут принять участие студенты-бакалавры вузов и учащиеся старших классов средних школ.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]