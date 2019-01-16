Пресс-релиз

23, 24 и 25 января 2019 года в Российском информационно-культурном центре пройдут образовательные мероприятия в рамках Дней Высшей школы экономики в Баку и приуроченные ко Дню российского студенчества.
Преподавателями Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» будут проведены:
23 января – лекция для студентов бакалавриата «Цифровая экономика и частное право» (начало в 15:00 часов);
24 января – соревнование для школьников «Marshmallow show» (начало в 12:00 часов);
25 января – деловая игра для школьников «Столкновение цивилизаций» (начало в 12:00 часов).
В мероприятиях могут принять участие студенты-бакалавры вузов и учащиеся старших классов средних школ.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»