Пресс-релиз

23, 24 и 25 января 2019 года в Российском информационно-культурном центре пройдут образовательные мероприятия в рамках Дней Высшей школы экономики в Баку и приуроченные ко Дню российского студенчества.

Преподавателями Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» будут проведены:

23 января – лекция для студентов бакалавриата «Цифровая экономика и частное право» (начало в 15:00 часов);

24 января – соревнование для школьников «Marshmallow show» (начало в 12:00 часов);

25 января – деловая игра для школьников «Столкновение цивилизаций» (начало в 12:00 часов).

В мероприятиях могут принять участие студенты-бакалавры вузов и учащиеся старших классов средних школ.

Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.

Электронная почта: [email protected]

Руководитель

Представительства Россотрудничества

в Азербайджанской Республике В.П. Денисов