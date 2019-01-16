В Азербайджане в четверг-пятницу отменены уроки в школах из-за ухудшения погодных условий

В учебных заведениях Азербайджана в связи с резким ухудшением погодных условий 17-18 января будут отменены занятия, сообщает пресс-служба Министерства образования.

«Министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ «О приостановлении учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях», - говорится в сообщении.

В соответствии с приказом, в связи с резким ухудшением погодных условий 17 и 18 января прекращается учебно-воспитательный процесс во всех учебных заведениях на территории республики и все, связанные с этим мероприятия, должны быть перенесены.

По информации Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, в связи с приближением Средиземноморского циклона в ночь с 16 на 17 января в Азербайджане ожидается резкое ухудшение погодных условий. В Баку и на Абшероне ожидается сильный северо-западный ветер со скоростью 28-33 м/с, с порывами до 35-38 м/с. В связи с изменением погоды направлены уведомления во все структуры и организации. Также ожидается ухудшение погоды в регионах страны.

Департамент отмечает, что в акватории Каспийского моря ожидается сильный ветер с максимальной скоростью 30-35 м/с, с порывами в открытом море до 38-40 м/с.

Р.Бабаев