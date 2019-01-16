Саммит РФ-Иран-Азербайджан состоится в России - Лавров

Россия готовит проведение у себя очередного трехстороннего саммита РФ-Иран-Азербайджан, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Очередь за нами принимать очередной саммит Россия-Иран-Азербайджан, мы такой саммит готовим, и я вас уверяю, он состоится", - сказал С.Лавров в среду на пресс-конференции в Москве.