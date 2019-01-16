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Карабахский конфликт 16.01.2019 14:35

Главы МИД Азербайджана и Армении проводят встречу по карабахскому урегулированию в Париже

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по урегулированию нагорно-карабахского конфликта началась в среду в Париже.

«В настоящее время проходит встреча главы МИД Азербайджана Э.Мамедъярова с врио министра иностранных дел Армении З.Мнацаканяна при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Париже», - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана в микроблоге в Twitter.

Ф.Исазаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, МИД, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]