Главы МИД Азербайджана и Армении проводят встречу по карабахскому урегулированию в Париже

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по урегулированию нагорно-карабахского конфликта началась в среду в Париже.
«В настоящее время проходит встреча главы МИД Азербайджана Э.Мамедъярова с врио министра иностранных дел Армении З.Мнацаканяна при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Париже», - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана в микроблоге в Twitter.
Ф.Исазаде
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