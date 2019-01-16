Главы МИД Азербайджана и Армении проводят встречу по карабахскому урегулированию в Париже

Встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъярова и Зограба Мнацаканяна по урегулированию нагорно-карабахского конфликта началась в среду в Париже.

«В настоящее время проходит встреча главы МИД Азербайджана Э.Мамедъярова с врио министра иностранных дел Армении З.Мнацаканяна при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Париже», - говорится в сообщении пресс-службы МИД Азербайджана в микроблоге в Twitter.

Ф.Исазаде