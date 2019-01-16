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Карабахский конфликт 16.01.2019 14:44

Лавров ожидает позитивной реакции Еревана на заявления Баку по карабахской проблеме

Москва приветствует готовность Баку искать развязки в решении нагорнокарабахского конфликта, очередной контакт по этой теме сопредседателей Минской группы ОБСЕ планируется в январе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Прошлый год был годом, когда в Армении сменилось руководство, поэтому то, что касается нашего вклада в работу сопредседателей по нагорнокарабахскому урегулированию, он ограничился ознакомительными контактами. В этом месяце планируется очередной контакт с сопредседателями от России, Франции и США с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Думаю, что на этом направлении мы сможем содействовать урегулированию конфликта",- сказал С.Лавров на пресс-конференции в среду.

"Думаю, что прозвучавшие из Баку заявления о готовности искать развязки заслуживают всяческой поддержки. Надеюсь, что армянские наши друзья ответят взаимностью", - отметил министр.

Он также рассказал о подготовке в нынешнем году саммита Россия-Иран-Азербайджан, отметив, что проводить такое мероприятие в прошлом году не планировалось, поэтому и говорить о том, что саммит "не состоялся", не корректно.

"Очередь за нами принимать очередной саммит Россия-Иран-Азербайджан, мы такой саммит готовим, я вас уверяю, он состоится",-пояснил министр.

Он отметил прошедший год в отношениях с Азербайджаном как "позитивный"

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]