Карабах является территорией Азербайджана – начальник Генштаба ВС Ирана

Тегеран поддерживает территориальную целостность Азербайджана, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мухаммед Хусейн Багери.
«Иран считает Карабах азербайджанской территорией, поддерживает и впредь будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Тегеран считает неприемлемым насильственное изменение границ, и всегда находится рядом с Азербайджаном в этом вопросе», - подчеркнул М.Х.Багери на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку в среду, сообщает сайт главы государства.
Начальник Генштаба ВС отметил, что Высший религиозный лидер Ирана выступает за дальнейшее усиление связей между иранским и азербайджанским государствами и народами.
Президент И.Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что азербайджано-иранские отношения сегодня находятся на самом высоком уровне. По его словам, состоявшиеся за последние годы более десяти встреч на уровне президентов сыграли особую роль в развитии двусторонних связей.
«И.Алиев выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Ираном», - подчеркивается в сообщении.
Президент высоко оценил позицию иранской стороны в поддержке справедливой позиции Баку в карабахском вопросе, отметив, что армяне разрушили историко-религиозные памятники Азербайджана на оккупированных территориях.
Р.Бабаев
Премии страховщиков Азербайджана к 2021г должны увеличиться до 1,6 млрд манатов – АСА
Азерэнержи в 2018г увеличило выработку электроэнергии на 3%, на 2019г рост выработки прогнозируется почти на 5%
ИВ Баку переходит на усиленный режим работы из-за ожидаемого ухудшения погоды
В Азербайджане в четверг-пятницу отменены уроки в школах из-за ухудшения погодных условий
Потребление табака в Азербайджане в 2019г сократится на 10% - Минздрав
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии
В Азербайджане запущены ночные автобусные рейсы из Нахчывана в Баку
Французы пессимистично оценивают перспективы экономики страны на 2019 год - опрос
Защита Кочаряна будет добиваться в ЕСПЧ признания его политзаключенным
Глава МИД Германии призвал Лондон сформировать четкую позицию по Brexit
ЕС может перенести крайний срок по Brexit при соответствующем запросе Лондона - французский министр
Артур Агаджанов: Тюркские корни карабахских армян нельзя отрицать
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Журналисты в Баку отметили День российской печати
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»