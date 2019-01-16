Карабах является территорией Азербайджана – начальник Генштаба ВС Ирана

Тегеран поддерживает территориальную целостность Азербайджана, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мухаммед Хусейн Багери.

«Иран считает Карабах азербайджанской территорией, поддерживает и впредь будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана. Тегеран считает неприемлемым насильственное изменение границ, и всегда находится рядом с Азербайджаном в этом вопросе», - подчеркнул М.Х.Багери на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку в среду, сообщает сайт главы государства.

Начальник Генштаба ВС отметил, что Высший религиозный лидер Ирана выступает за дальнейшее усиление связей между иранским и азербайджанским государствами и народами.

Президент И.Алиев, в свою очередь, подчеркнул, что азербайджано-иранские отношения сегодня находятся на самом высоком уровне. По его словам, состоявшиеся за последние годы более десяти встреч на уровне президентов сыграли особую роль в развитии двусторонних связей.

«И.Алиев выразил уверенность в дальнейшем успешном развитии дружеских и братских отношений между Азербайджаном и Ираном», - подчеркивается в сообщении.

Президент высоко оценил позицию иранской стороны в поддержке справедливой позиции Баку в карабахском вопросе, отметив, что армяне разрушили историко-религиозные памятники Азербайджана на оккупированных территориях.

Р.Бабаев