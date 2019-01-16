ИВ Баку переходит на усиленный режим работы из-за ожидаемого ухудшения погоды

Исполнительная власть (мэрия) Баку распорядилась о переходе на особый режим работы 17-18 января в связи с резким ухудшением погодных условий, сообщил глава пресс-службы ИВ Исрафил Керимов.
«Всем ведомственным структурам ИВ, в том числе дошкольным учреждениям, дано распоряжение о переходе на особый режим работы 17 и 18 января», - сказал И.Керимов агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, подконтрольным бакинской мэрии учреждениям еще 15 января «поручено подготовиться к ухудшению погодных условий».
Что касается посещаемости детьми дошкольных учреждений, И.Керимов отметил, что этот вопрос должен решаться родителями.
Ранее в среду, министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ «О приостановлении учебно-воспитательного процесса в учебных заведениях. В соответствии с приказом, 17 и 18 января прекращается учебно-воспитательный процесс во всех учебных заведениях на территории республики и все, связанные с этим мероприятия, должны быть перенесены.
По информации Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов, в связи с приближением Средиземноморского циклона в ночь с 16 на 17 января в Азербайджане ожидается резкое ухудшение погодных условий. В Баку и на Абшероне ожидается сильный северо-западный ветер со скоростью 28-33 м/с, с порывами до 35-38 м/с. В связи с изменением погоды направлены уведомления во все структуры и организации. Также ожидается ухудшение погоды в регионах страны.
Департамент отмечает, что в акватории Каспийского моря ожидается сильный ветер с максимальной скоростью 30-35 м/с, с порывами в открытом море до 38-40 м/с.
Ф.Исазаде
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