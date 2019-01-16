Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в центральной части Индонезии

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано в акватории моря Хальмахера в 359 км к северо-востоку от города Тернате на одноименном острове (центральная часть Индонезии), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 14:49 в среду землетрясения имел координаты 3.57 градуса северной широты и 129.02 градуса восточной долготы.
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".
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