Иран не собирается уходить из Сирии - командующий КСИР

Командующий Корпуса Стражей Исламской революции Мохаммад Али Джафари заявил, что Иран не будет выводить из Сирии свои силы и вооружение.
"Исламская Республика Иран сохранит в Сирии всех военных и советников, и амуницию и вооружение, чтобы тренировать и усиливать силы исламского сопротивления и поддерживать угнетенный народ страны (Сирии - ИФ)", - приводит в среду слова командующего агентство "Мехр".
Агентство уточняет, что такие высказывания прозвучали после призыва премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к Ирану отозвать свои силы из Сирии.
В ответ М.Джафари пригрозил Израилю ракетными ударами и призвал его "не играть с хвостом льва".
Накануне Б.Нетаньяху посоветовал иранским властям как можно скорее вывести вооруженные формирования с территории Сирии.
"Я подчеркиваю, уходите оттуда. Мы не перестанем атаковать", - заявил израильский премьер, обращаясь к Ирану.
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