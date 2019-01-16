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Регион 16.01.2019 17:30

Иран не собирается уходить из Сирии - командующий КСИР

Командующий Корпуса Стражей Исламской революции Мохаммад Али Джафари заявил, что Иран не будет выводить из Сирии свои силы и вооружение.

"Исламская Республика Иран сохранит в Сирии всех военных и советников, и амуницию и вооружение, чтобы тренировать и усиливать силы исламского сопротивления и поддерживать угнетенный народ страны (Сирии - ИФ)", - приводит в среду слова командующего агентство "Мехр".

Агентство уточняет, что такие высказывания прозвучали после призыва премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху к Ирану отозвать свои силы из Сирии.

В ответ М.Джафари пригрозил Израилю ракетными ударами и призвал его "не играть с хвостом льва".

Накануне Б.Нетаньяху посоветовал иранским властям как можно скорее вывести вооруженные формирования с территории Сирии.

"Я подчеркиваю, уходите оттуда. Мы не перестанем атаковать", - заявил израильский премьер, обращаясь к Ирану.

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Тэги: ИРАН, СИРИЯ, ПРИСУТСТВИЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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