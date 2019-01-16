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Регион 16.01.2019 19:18

Россия должна быть заинтересована во вступлении Грузии в НАТО, считают в Тбилиси

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани считает, что интеграция республики в НАТО должна входить в интересы и соседних стран, включая РФ.

"Отношения Грузии с НАТО - это наши с НАТО отношения. Неоднократно мы говорили, что интеграция в НАТО - это приоритет нашей внешней политики. Это выбор грузинского народа", - заявил Д.Залкалиани в среду журналистам, комментируя высказывания российского коллеги Сергея Лаврова о том, что Москва будет реагировать на военную активность НАТО вблизи своих границ.

По словам Д.Залкалиани, интеграция Грузии в НАТО не направлена против каких-либо государств, а нацелена на усиление государственности и обороноспособности Грузии, что, как он считает, должно входить и в интересы России.

"Думаю, в интересах всех соседей должно быть, чтобы их сосед, имею в виду Грузию, государственно, институционально и в сфере обороны и безопасности был бы достаточно устойчив. Это, в целом, будет гарантом безопасности в регионе", - подчеркнул глава грузинского внешнеполитического ведомства.

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Тэги: ГРУЗИЯ, МИД, НАТО, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]