Россия должна быть заинтересована во вступлении Грузии в НАТО, считают в Тбилиси

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани считает, что интеграция республики в НАТО должна входить в интересы и соседних стран, включая РФ.
"Отношения Грузии с НАТО - это наши с НАТО отношения. Неоднократно мы говорили, что интеграция в НАТО - это приоритет нашей внешней политики. Это выбор грузинского народа", - заявил Д.Залкалиани в среду журналистам, комментируя высказывания российского коллеги Сергея Лаврова о том, что Москва будет реагировать на военную активность НАТО вблизи своих границ.
По словам Д.Залкалиани, интеграция Грузии в НАТО не направлена против каких-либо государств, а нацелена на усиление государственности и обороноспособности Грузии, что, как он считает, должно входить и в интересы России.
"Думаю, в интересах всех соседей должно быть, чтобы их сосед, имею в виду Грузию, государственно, институционально и в сфере обороны и безопасности был бы достаточно устойчив. Это, в целом, будет гарантом безопасности в регионе", - подчеркнул глава грузинского внешнеполитического ведомства.
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