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АПК 16.01.2019 16:06

В Азербайджане не выявлено случаев заболевания птичьим гриппом среди домашних и перелетных птиц - Минсельхоз

В Азербайджане не выявлено случаев заболевания «птичьим гриппом» среди пернатых, ситуация по данному вопросу на территории республики стабильна, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.

«В настоящее время на территории республики наблюдается стабильная эпизоотическая ситуация в связи с «птичьим гриппом» и другими острыми инфекционными болезнями. С целью сохранения стабильности Ветеринарная служба (ГВС) совместно с соответствующими структурами реализует необходимые мероприятия», - говорится в сообщении.

Минсельхоз приводит итоги начавшегося 14 января мониторинга, проводимого в национальных заповедниках и парках, птичьих и частных хозяйствах с целью выявления возможных случаев заболевания «птичьим гриппом» среди пернатых.

«Сотрудники ГВС для проведения лабораторных исследований отобрали патологические материалы 16 перелетных птиц, охота на которых велась случайным методом в Абшеронском и Ширванском национальных парках и охотничьем хозяйстве Агзыбир, а также анализы крови 150 домашних птиц, содержащихся в частных и птичьих хозяйствах в Абшеронском, Сальянском и Шабранском районах», - сообщает Минсельхоз.

Согласно заключению ГВС, на охваченных мониторингом территориях не было выявлено больных «птичьим гриппом» и умерших от этой болезни диких птиц, также не обнаружено случаев заболевания острыми инфекционными недугами среди птиц, содержащихся в хозяйствах.

«Полученные с домашних и перелетных птиц материалы будут изучены в лаборатории Института продовольственной безопасности», - подчеркивает ведомство.

Р.Бабаев

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Тэги: ПТИЦЫ, ГРИПП, МОНИТОРИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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