В Азербайджане не выявлено случаев заболевания птичьим гриппом среди домашних и перелетных птиц - Минсельхоз

В Азербайджане не выявлено случаев заболевания «птичьим гриппом» среди пернатых, ситуация по данному вопросу на территории республики стабильна, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства.
«В настоящее время на территории республики наблюдается стабильная эпизоотическая ситуация в связи с «птичьим гриппом» и другими острыми инфекционными болезнями. С целью сохранения стабильности Ветеринарная служба (ГВС) совместно с соответствующими структурами реализует необходимые мероприятия», - говорится в сообщении.
Минсельхоз приводит итоги начавшегося 14 января мониторинга, проводимого в национальных заповедниках и парках, птичьих и частных хозяйствах с целью выявления возможных случаев заболевания «птичьим гриппом» среди пернатых.
«Сотрудники ГВС для проведения лабораторных исследований отобрали патологические материалы 16 перелетных птиц, охота на которых велась случайным методом в Абшеронском и Ширванском национальных парках и охотничьем хозяйстве Агзыбир, а также анализы крови 150 домашних птиц, содержащихся в частных и птичьих хозяйствах в Абшеронском, Сальянском и Шабранском районах», - сообщает Минсельхоз.
Согласно заключению ГВС, на охваченных мониторингом территориях не было выявлено больных «птичьим гриппом» и умерших от этой болезни диких птиц, также не обнаружено случаев заболевания острыми инфекционными недугами среди птиц, содержащихся в хозяйствах.
«Полученные с домашних и перелетных птиц материалы будут изучены в лаборатории Института продовольственной безопасности», - подчеркивает ведомство.
Р.Бабаев
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