Число пострадавших при взрыве на заводе в Кингисеппе возросло до пяти, госпитализированы двое - медики

Пять человек пострадали при взрыве на заводе ООО "Полипласт С-З" в Кингисеппе (Ленинградская область), сообщила журналистам в среду главный врач Кингисеппской межрайонной больницы им. Прохорова Зинаида Корончевская.
"Поступивших в приемное отделение было пять человек, все они легко ранены. Двое госпитализированы. Три человека отправлены на амбулаторное лечение. Проведена первичная хирургическая обработка и оказана помощь. Двое оставлены под наблюдением, потому что осколочные раны кирпичом, стеклом - необходимо понаблюдать, провести дополнительное обследование", - сказала З.Корончевская.
По её словам, в ближайшее время пострадавшие будут выписаны.
Как сообщалось, днем в среду на химзаводе в Кингисеппе (Ленинградская область) произошел взрыв. Губернатор региона Александр Дрозденко сообщил, что в результате полностью разрушено двухэтажное производственное здание предприятия.
"Предварительно в результате попадания искры от болгарки произошла детонация находящейся в здании селитры", - добавил А.Дрозденко.
Источник в экстренных службах сообщил "Интерфаксу", что в результате взрыва обрушилась часть цеха по производству химических добавок на площади 50 кв. м, за взрывом последовал пожар, который удалось быстро локализовать.
По данным пресс-служба СК РФ, трое пострадавших доставлены в больницу, еще один человек осмотрен медиками на месте и отпущен в удовлетворительном состоянии.
Общая площадь цеха составляет 1200 кв. м.
ООО "Полипласт Северо-Запад", согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", на 100% принадлежит АО "Полипалст", которое по состоянию на 12 ноября 2018 года на 80% принадлежит кипрской Laikavi Holdings Limited, на 20% - гражданину РФ. По данным на 30 июня 2018 года в качестве собственников "Полипласта" указаны Ильсур Шамсутдинов (80%) и Александр Ковалев (20%)
АО "Полипласт" производит продукцию строительной химии, в частности, химические добавки для бетона и цемента. В ассортимент выпускаемой продукции входит, в частности, суперпластификатор "Полипласт СП-1", модификатор бетона ПФМ-НЛК, пластификаторы серии "Линамикс", противоморозная добавка "Криопласт СП15-1".
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