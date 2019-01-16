Руководитель Госагентства стал почетным гостем CEO Lunch Baku

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики («ASAN xidmət») Ульви Мехтиев принял участие в качестве почетного гостя на CEO Lunch Baku, организованном Caspian European Club 16 января 2019 года в отеле «Hyatt Regency Baku».
Вначале мероприятия с презентацией выступили представители компании«Cahan Tobacco International» и ООО «Antaris». Затем выступил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики («ASAN xidmət») Ульви Мехтиев. Он подробно проинформировал о целях создания центров «ASAN xidmət» и направлениях ее деятельности. По словам Ульви Мехтиева, основная цель «ASAN xidmət», функционирующего на основе принципов оперативности, прозрачности, вежливости, ответственности и удобности, в увеличении прозрачности в области государственных услуг, предотвращении случаев коррупции, применении инноваций в области услуг и повышение эффективности институциональных реформ, реализуемых в области предоставления услуг гражданам. Руководитель Агентства сообщил, что в центрах «ASAN xidmət», созданного по личной инициативе Президента Ильхама Алиева, со стороны 11 госорганов, частных компаний и предприятий, в целом предоставляется около 320 различных услуг.
Мероприятие состоялось в результате многочисленных обращений компаний-членов Caspian European Club, заинтересованных в расширении сотрудничества с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям. На CEO Lunch Baku в неформальной обстановке обсуждались инициативы и предложения руководителей компаний-членов Клуба по вопросам расширения сотрудничества между частным сектором и Госагентством. УчастникиCEO Lunch Baku также получили возможность получить ответы на интересующие вопросы.
В ходе бизнес-форума Ульви Мехтиеву вручен сертификат почетного члена Caspian European Club. Вручены сертификаты и компаниям – новым и действующим членам Caspian European Club.
Генеральным спонсором CEO Lunch Baku является торговая марка «Азерчай».
Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участииCaspianEnergy InternationalMediaGroup.
Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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