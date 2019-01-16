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16.01.2019 16:18

Руководитель Госагентства стал почетным гостем CEO Lunch Baku

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики («ASAN xidmət») Ульви Мехтиев принял участие в качестве почетного гостя на CEO Lunch Baku, организованном Caspian European Club 16 января 2019 года в отеле «Hyatt Regency Baku».

Вначале мероприятия с презентацией выступили представители компании«Cahan Tobacco International» и ООО «Antaris». Затем выступил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики («ASAN xidmət») Ульви Мехтиев. Он подробно проинформировал о целях создания центров «ASAN xidmət» и направлениях ее деятельности. По словам Ульви Мехтиева, основная цель «ASAN xidmət», функционирующего на основе принципов оперативности, прозрачности, вежливости, ответственности и удобности, в увеличении прозрачности в области государственных услуг, предотвращении случаев коррупции, применении инноваций в области услуг и повышение эффективности институциональных реформ, реализуемых в области предоставления услуг гражданам. Руководитель Агентства сообщил, что в центрах «ASAN xidmət», созданного по личной инициативе Президента Ильхама Алиева, со стороны 11 госорганов, частных компаний и предприятий, в целом предоставляется около 320 различных услуг.

Мероприятие состоялось в результате многочисленных обращений компаний-членов Caspian European Club, заинтересованных в расширении сотрудничества с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям. На CEO Lunch Baku в неформальной обстановке обсуждались инициативы и предложения руководителей компаний-членов Клуба по вопросам расширения сотрудничества между частным сектором и Госагентством. УчастникиCEO Lunch Baku также получили возможность получить ответы на интересующие вопросы.

В ходе бизнес-форума Ульви Мехтиеву вручен сертификат почетного члена Caspian European Club. Вручены сертификаты и компаниям – новым и действующим членам Caspian European Club.

Генеральным спонсором CEO Lunch Baku является торговая марка «Азерчай».

Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше5000 компаний и организаций из 70 стран мира, был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участииCaspianEnergy InternationalMediaGroup.

Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.



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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]