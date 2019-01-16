ФСБ выдворила из России агента СБУ

Сотрудники ФСБ задержали на въезде в Воронежскую область и выдворили из РФ агента Службы безопасности Украины Леонида Каплуна, пытавшегося собрать информацию о дислокации российских воинских частей, сообщает региональное УФСБ.
"Каплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию о дислокации российских воинских частей, передвижениях российской военной техники на территории Республики Крым, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в МАПП (Многостороннем автомобильном пункте пропуска - ИФ) "Армянск" (Россия)", - говорится в сообщении.
Такие действия содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (Шпионаж).
"В связи с тем, что агент украинских спецслужб не успел совершить преступное деяние, уголовное дело в отношении него не возбуждалось. После задержания сотрудниками УФСБ России по Воронежской области Каплун выдворен за пределы Российской Федерации с закрытием возможности въезда в Россию сроком на 20 лет", - сообщает пресс-служба.
По данным ФСБ, гражданин Украины Л.Каплун работал в сфере пассажирских перевозок по направлению Киев-Симферополь-Севастополь. При прохождении пограничного контроля в пункте пропуска "Каланчак" (Украина) был завербован под псевдонимом "Рыжий" сотрудником СБУ, утверждают в российской спецслужбе.
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