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СНГ 16.01.2019 16:22

ФСБ выдворила из России агента СБУ

Сотрудники ФСБ задержали на въезде в Воронежскую область и выдворили из РФ агента Службы безопасности Украины Леонида Каплуна, пытавшегося собрать информацию о дислокации российских воинских частей, сообщает региональное УФСБ.

"Каплуну было поручено собрать и передать украинской спецслужбе информацию о дислокации российских воинских частей, передвижениях российской военной техники на территории Республики Крым, а также численном составе сотрудников пограничных органов, проходящих службу в МАПП (Многостороннем автомобильном пункте пропуска - ИФ) "Армянск" (Россия)", - говорится в сообщении.

Такие действия содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (Шпионаж).

"В связи с тем, что агент украинских спецслужб не успел совершить преступное деяние, уголовное дело в отношении него не возбуждалось. После задержания сотрудниками УФСБ России по Воронежской области Каплун выдворен за пределы Российской Федерации с закрытием возможности въезда в Россию сроком на 20 лет", - сообщает пресс-служба.

По данным ФСБ, гражданин Украины Л.Каплун работал в сфере пассажирских перевозок по направлению Киев-Симферополь-Севастополь. При прохождении пограничного контроля в пункте пропуска "Каланчак" (Украина) был завербован под псевдонимом "Рыжий" сотрудником СБУ, утверждают в российской спецслужбе.

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Тэги: РОССИЯ, УКРАИНА, АГЕНТ, ВЫДВОРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]