DNV-GL: Нахчыван, Хызы и Абшерон признаны благоприятными для строительства солнечных и ветряных станций

Норвежско-германская компания DNV-GL определила в Азербайджане территории с благоприятным рельефом для строительства солнечных и ветряных станций, сообщила эксперт компании Илка Левингтон.

«Азербайджан обладает значительным потенциалом для производства ветряной и солнечной энергии. Основная задача заключается в правильном выборе территорий для реализации этого потенциала и беспрепятственного подключения станций к сети. Для ветряных и солнечных станций уже определены территории с благоприятным рельефом: Нахчыван для реализации потенциала солнечной энергии, Хызы и западная часть Абшеронского полуострова – для ветряной энергии», - отметила эксперт, слова которой приведены в пресс-релизе Минэнерго.

По ее словам, большое значение имеет также доступность выбранных территорий к распределительным сетям, близость новых станций к энергосети. Кроме того, детального изучения требует эксплуатационное состояние и возможности самих сетей.

«Тем не менее, результаты первичных исследований показали, что существующие передающие и распределительные сети пригодны для приема альтернативной энергии и ее интеграции в общую энергосистему. Вместе с тем, необходимо осуществить ряд мероприятий для усиления сетей», - отметила И.Левингтон.

По данным Минэнерго, выступление эксперта состоялось в среду в Баку в рамках обсуждений с представителями госструктур и международных экспертов вопросов усовершенствования электросети и законодательной базы в сфере возобновляемых источников энергии.

Компания «DNV-GL» является консультантом Минэнерго в подготовке законопроекта «О возобновляемых и альтернативных источниках энергии».

По данным Минэнерго, доля производства электроэнергии за счёт альтернативных источников энергии в Азербайджане в настоящее время составляет 18%. Основная часть приходится на гидроэлектростанции.

Азербайджан планирует к 2030 году довести установленную мощность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) до 3461 МВт.

Н.Аббасова