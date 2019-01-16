Агролизинг закупит сельхозтехники на 3,6 млн манатов

ОАО «Агролизинг» направит более 3,6 млн манатов на закупку сельскохозяйственной техники.
Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, Агролизинг заключило контракт с ООО «CNN Causcasia» на закупку 29 сельскохозяйственной техники различного назначения.
Сумма контракта -3 млн 610,287 тыс. манатов.
ОАО «Агролизинг» учреждено в октябре 2004 года и входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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