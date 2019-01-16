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АПК 16.01.2019 16:33

Агролизинг закупит сельхозтехники на 3,6 млн манатов

ОАО «Агролизинг» направит более 3,6 млн манатов на закупку сельскохозяйственной техники.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, Агролизинг заключило контракт с ООО «CNN Causcasia» на закупку 29 сельскохозяйственной техники различного назначения.

Сумма контракта -3 млн 610,287 тыс. манатов.

ОАО «Агролизинг» учреждено в октябре 2004 года и входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АГРОЛИЗИНГ, КОНТРАКТ, ТЕХНИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]