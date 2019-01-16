Агролизинг закупит сельхозтехники на 3,6 млн манатов

ОАО «Агролизинг» направит более 3,6 млн манатов на закупку сельскохозяйственной техники.

Согласно материалам, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, Агролизинг заключило контракт с ООО «CNN Causcasia» на закупку 29 сельскохозяйственной техники различного назначения.

Сумма контракта -3 млн 610,287 тыс. манатов.

ОАО «Агролизинг» учреждено в октябре 2004 года и входит в структуру министерства сельского хозяйства Азербайджана.

Б.Рустамбеков