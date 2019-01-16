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Дальнее зарубежье 16.01.2019 18:13

Никто не заинтересован в "жестком Brexit" - кабмин ФРГ

В так называемом "жестком" неупорядоченном варианте Brexit, без соглашения ЕС и Великобритании, не заинтересован никто, заявила журналистам официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Никто не заинтересован в выходе Великобритании из ЕС без какого-либо соглашения",- сказала У.Деммер в Берлине в среду.

По ее словам, Германия "уважает решение британского парламента, но сожалеет, что соглашение не получило поддержки большинства".

"Теперь мяч - на стороне Великобритании, необходимо подождать",- отметила она.

15 января 2019 года - менее чем за два с половиной месяца до официального срока выхода Великобритании из ЕС - парламент Британии отказался ратифицировать проект сделки Лондона с Брюсселем об условиях выхода королевства из ЕС из-за ряда неурегулированных вопросов. Против сделки проголосовали 432 парламентария, в то время как "за" - 202.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, BREXIT, ВАРИАНТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]