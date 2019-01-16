В так называемом "жестком" неупорядоченном варианте Brexit, без соглашения ЕС и Великобритании, не заинтересован никто, заявила журналистам официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.
"Никто не заинтересован в выходе Великобритании из ЕС без какого-либо соглашения",- сказала У.Деммер в Берлине в среду.
По ее словам, Германия "уважает решение британского парламента, но сожалеет, что соглашение не получило поддержки большинства".
"Теперь мяч - на стороне Великобритании, необходимо подождать",- отметила она.
15 января 2019 года - менее чем за два с половиной месяца до официального срока выхода Великобритании из ЕС - парламент Британии отказался ратифицировать проект сделки Лондона с Брюсселем об условиях выхода королевства из ЕС из-за ряда неурегулированных вопросов. Против сделки проголосовали 432 парламентария, в то время как "за" - 202.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»