В так называемом "жестком" неупорядоченном варианте Brexit, без соглашения ЕС и Великобритании, не заинтересован никто, заявила журналистам официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Никто не заинтересован в выходе Великобритании из ЕС без какого-либо соглашения",- сказала У.Деммер в Берлине в среду.

По ее словам, Германия "уважает решение британского парламента, но сожалеет, что соглашение не получило поддержки большинства".

"Теперь мяч - на стороне Великобритании, необходимо подождать",- отметила она.

15 января 2019 года - менее чем за два с половиной месяца до официального срока выхода Великобритании из ЕС - парламент Британии отказался ратифицировать проект сделки Лондона с Брюсселем об условиях выхода королевства из ЕС из-за ряда неурегулированных вопросов. Против сделки проголосовали 432 парламентария, в то время как "за" - 202.